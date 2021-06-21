美國聯準會(Fed)上周釋出提前升息的鷹派訊號，美股上周五(18日)下挫，連帶影響亞股今(21日)表現，日、韓股市一早都開低，其中，日股開低走低，盤中一度下殺逾千點，日經225指數盤中觸及27935點，跌幅逾3.5%，韓股也跌逾1%。

美國聯準會(Fed)才剛在16日例會暗示升息時程可能提前至2023年，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)18日在接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，由於近期通膨數據揚升，他預期聯準會將在2022年底首度升息，不過，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡席卡里(Neel Kashkari)則反對在2023年底前升息，希望聯準會將短期基準利率維持在接近零的水準，至少到2023年底，以協助勞動市場回復新冠肺炎疫情爆發前的水準。

美股上周五正逢指數期貨、指數選擇權、個股期貨及個股選擇權合約到期的「四巫日」，美股重挫，道瓊指數收盤下跌533.37點(或1.58%)，收在33290.08點，創下去(2020年)10月以來最大單周跌幅，美股的重挫也影響亞股早盤走弱。

台股今開盤以17305.49點、小跌13.05點開出後，指數開低走低，陸續跌破17200點、17100點關卡，一度觸及17053.28點，面臨萬七保衛戰。