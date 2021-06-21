受到疫情影響，台船公司承作財政部關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇，開工典禮日前改採線上視訊方式進行。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

受到疫情影響，台船公司承作財政部關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇，開工典禮日前改採線上視訊方式進行。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

受到疫情影響，台船公司承作財政部關務署新造第2艘新型100噸級巡緝艇，開工典禮日前改採線上視訊方式進行。台船指出，近年積極推動轉型，三大事業建構逐步完成，其中國艦國造業務占比達6成，盼降低商船市場衝擊，讓營收穩定獲利。

100噸級巡緝艇4艘為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」採購案。該案總金額8.25億元，是台船公司為配合政府「國艦國造」政策，所承接的新一輪公務船業務，18日該艘巡緝艇由台船公司副總經理蔡坤宗及高雄關關務長蘇淑貞共同主持開工典禮。

台船說明，該艘100噸級巡緝艇，船長32公尺，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材與橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態。

此外，設計更使巡緝艇具有速度快、機動性強及優異的操控性能以利執行海上查緝任務；艇上配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，同時於船艇頂部設有可垂直起降的無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，將大幅增加關務署同仁的查緝能量。

台船強調，近年推動轉型，未來透過承攬具有附加價值的業務，調整商船業務占比，目前國艦國造業務比重已達到6成，商船本業、海工事業約占4成，三大事業已逐步建構完成。

台船期待藉此跳脫陷入紅海競爭的商船市場的衝擊，同時配合國家政策調整營運方向，朝公務船艦以及離岸風電鋼構與塗裝等領域邁進，現有在手業務尚待執行的金額約800億餘元，隨著多型船艦提前開工，持續挹注營收穩定獲利。