台北農產運銷公司確診群聚擴大，21日北農公司員工分成五梯次搭乘防疫專車至快篩站篩檢，9點整第一批員工搭車至和平醫院檢疫。（陳怡誠攝）

北農爆發45群聚染疫風波，不少北市議員痛批，早在5月就提醒市場處針對包括承銷人、零批攤商、拖工、理貨、清潔人員等廣篩，市場處聲稱有做最高防疫規格，怎料如今卻群聚感染，可能還有不少黑數，市長柯文哲一開始不願做市場分流，現在成了防疫破口的笑話，應和全國人民道歉。

北市議員陳怡君表示，他有位陳情人的母親，就是在4樓當包菜員，不幸染疫，帶回家裡傳染給先生及姪女，親戚中就有1位死亡，柯文哲擔得起人命嗎？柯一開始不願做市場分流，柯成了防疫破口的笑話，應跟全國人民道歉。

「官僚殺人！」陳怡君說，北市蔬菜同業公會稱95％攤商都希望周四休市一天，但北農統統不同意，還說請假要造冊，人命關天，竟還如此官僚。

北市議員吳沛憶表示，針對市場內活動人員廣篩早該做，市場處非常瞭解果菜市場內生態，只針對北農公司員工篩檢，難怪攤商質疑在放爛？市府也應公開透明，盡速公佈匡列隔及疫調情形，果菜市場活動人員遍佈北北基及各縣市，更擔心會擴散到社區，「希望北市不要有政治考量，中央與相關縣市政府才能一起來協助圍堵感染！」

「北市府犯了『四個沒有』！」北市議員許淑華痛批，北市府指揮中心對北農沒有擴大匡列對象、沒有強制快篩、沒有立即停業、沒有具體防護措施，才會導致北農群聚越滾越大。

北市議員劉耀仁、周威佑、林亮君 、新北市議員戴瑋姍也共同呼籲中央指揮中心進駐，成立「跨縣市北農專案應變小組」。在北農內部，以人流管控、持續篩檢、匡列等措施建立防疫防火牆；在北農外部，有效統合各縣市的疫調，避免北農疫情持續向外擴散。