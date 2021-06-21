本土疫情嚴峻，各級學校停課延至暑假，為鼓勵學生暑期持續低度活動，新北市教育局推出「夏日e起來新北宅學習」計畫，內含400場暑期線上育樂營，以及專為國高中職設計的夏日樂學暑輔課程，學生在家也能運用各項學習資源，進行創意實作、體能活動；該課程即日起開放報名，7月5日陸續開課。

教育局長張明文表示，為了讓學生能達到在家學習、運動的目標，教師專業團隊用公播、線上互動、隨選即看等多元方式進行教學，為各階段學生打造知識、技能、體技的相關課程；這個暑假將推出140多場次的線上營隊、240多場的線上互動課程，以及100多部雙語教學、環境教育等各類的教學影片。

教育局指出，新北市暑期育樂營往年推出時詢問度超高，其中最讓學生期待的職業試探體驗活動轉型為「新北超前職探數位體驗學堂」，將免費提供個人專屬的智能適性職涯分析，讓學童可以進行生涯探索。育樂營也推出「英速魔法學院」、「夏令雙語學習營」等雙語活動，外師將化身直播主與學童線上教學，另外線上營隊也將推出樂器演奏、餐飲烘焙、馬賽克拼貼、玩具吊飾等實作課程讓學童從做中學。

教育局表示，除了娛樂性活動外，夏日樂學暑輔課程也將邀請名師直播解題，開設寫作教室，線上與學生互動，提供學科主題課程；針對高中生特別提供大學升學資訊，自主學習、資料統整技巧，局處也特別與陽明交大EWANT平臺合作開設「自主學習暑期專班」，讓學師免費報名選修，在家就可適性探索各大學課程。另外高職部分也連結臺師大、致理、景文等大專院所開設技職主題暨雙語課程，以及統測歷屆試題解析。

教育局補充，這次活動國高中職有240多堂免費暑輔課程，還有各校或各班自由的線上開課，新北「親師生平台」將整合所有學習資源，今年也舉辦「點數10倍送ipad瘋狂抽」活動，鼓勵學生自主學習，相關訊息可至新北市中小學寒暑期育樂營網站及新北暑假不打烊夏日樂學平台網站查詢。