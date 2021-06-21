家住桃園市平鎮區的余姓86老婦，21日上午頂著烈日，推著回收推車，步履蹣跚地走在平鎮工業區的道路上，幸好巡邏員警經過，見老婦人神情恍惚，趕緊上前關心協助，才能幫助老婦平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住平鎮區南華街的余姓老婦，21日上午一如往常的推著資源回收車外出工作，沒想到越走越遠，再加上老婦年事已高，略有失智，讓老婦出了門，卻忘了回家的路，且在烈日的炙烤下，讓老婦體力有些不濟。

幸好警員林思翰及楊順麟巡邏經過，發現老婦神情恍惚，員警趕緊上前詢問，無奈老婦語焉不詳，面對員警詢問，完全無法表達，僅嚷嚷著想要回家，員警見老婦語無倫次，且臉色發白，擔心老婦中暑，於是趕緊先將老婦載回派出所休息，並提供涼飲及熟食供老婦消消暑氣及補充體力。

待老婦狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老婦的相關資料，順利聯繫上老婦的家人，員警並用巡邏車將老婦安全送返家，老婦的媳婦見到婆婆平安無恙，當下鬆了一口氣頻向警方道謝，還好警方及時發現並給予細心的協助，否則後果不堪設想。