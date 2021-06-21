受夏季駕駛需求高峰，使市場研判燃料庫存有望進一步下降，加上伊朗由強硬派領袖當選總統，美伊核協議談判恐將繼續推遲；周一(6/21)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.63，報每桶72.27元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.60，報每桶74.11美元。(商品行情網)

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