《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 11:102021/06/21 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受夏季駕駛需求高峰，使市場研判燃料庫存有望進一步下降，加上伊朗由強硬派領袖當選總統，美伊核協議談判恐將繼續推遲；周一(6/21)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.63，報每桶72.27元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.60，報每桶74.11美元。(商品行情網) 東京奧運》游泳馬拉松卓承齊亞洲第二 無緣奪參賽門票 《商情》國內鋼筋連4平 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》伊朗核談判推延 油價上揚 15:252021/06/21 財經 《類股》國際鋼價漲勢暫歇 鋼鐵股受抑 13:262021/06/21 財經 職場》不受疫擾成大、央大學術研究躍國際 17:302021/06/21 生活 《電子零件》車市火 胡連Q3淡季勝預期 16:332021/06/21 財經 6／21起 五檔盤中即時指數正式對外發布 14:582021/06/21 財經 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 11:442021/06/21 財經 《國際產業》LG牽手Magna 共譜EV情緣 11:442021/06/21 財經 《國際油價》料增產進度趨緩 原油期貨止跌 10:022021/06/21 財經 《半導體》Q2、Q3營收續戰高 宜鼎逆升 11:442021/06/21 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:402021/06/21 財經 桃園落實永續綠能 全球唯一入圍基林曲線獎城市 11:272021/06/21 生活 財經熱門新聞 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 深圳鹽田塞港首波衝擊在今晚？ 美電商巨頭恐變受災戶 - 財經 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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