英國超市連鎖集團Morrisons回絕了私募公司CD&R(Clayton, Dubilier & Rice)提議的55.2億英鎊(約76.2億美元)的收購要約。

Morrisons為英國銷售額第四大零售商，僅次於特易購(Tesco)、Sainsdbury和Asda。

Morrisons董事會和財務顧問公司Rothschild & Co認為該美國私募公司的提議嚴重低估了Morrisons以及公司前景。

Morrisons表示，根據CD&R的提議，Morrisons股東仍可收到從3月11日宣布的每股5.11便士派息。

根據英國收購規定，CD&R必須在7月17日前宣布明確的意向。

Morrisons在英國生產了超過一半的鮮食，總計500多家商店，擁有11.8萬名員工。

今年3月，Morrisons宣布上一財年利益減半，但是預計在本財年(2021~22)會彈升。