國政基金會今舉行「疫情對台灣經濟的衝擊」，國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉表示，主計總處預估今年經濟成長率5.46%，央行則是預估5.08%，儘管出口貿易不錯，但國內內需、服務產業受嚴重衝擊，若三級警戒延長至9月，經濟成長率不可能保5，將比主計總處所預估還要下修1%。

林祖嘉指出，雖然台灣進入三級警戒，但有賴於國際逐漸解封，國際的經濟成長率跟貿易成長率滿高，有帶動台灣出口，所以主計總處樂觀看待，經濟成長率預估5.46%，但這主要是出口關係，實際上內需、服務業卻很辛苦。

林祖嘉認為，經濟呈現兩極化，成長率看似不錯，是反映在出口貿易上，但實際上的就業跟物價影響卻很大，且中小企業、餐飲業、藝文產業、新創產業都被迫關門停業，若三級繼續延長至9月，經濟成長率勢必比主計總處所預估的還要少1%，因此，這個月底要不要解封，指揮中心要在疫情跟經濟之間做謹慎評估。

林祖嘉也提到，目前全球性通貨膨脹非常嚴重，美國物價指數年增率4.99%，台灣的消費者物價指數，也到2.48，「上次看到這種數字是十幾年前了」，他停醒政府要注意通膨指數，還有薪資成長率的關係。

國政基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗也指出，目前他聽過很多企業不敢申報無薪假，主要原因是要是申報了就不能領紓困，這導致無薪假可能存在黑數，無薪假的狀況可能不僅是目前所公布的數字。

國民黨立委賴士葆表示，疫情解封最根本的問題還是施打疫苗，但是政府卻不讓民眾跟旅行社組團去施打疫苗，讓他痛批，「政府買不到疫苗，讓民眾彼此廝殺獵巫，還要禁止國人去國外打疫苗，莫名其妙！」

賴士葆認為，民眾願意自己多花錢出國打疫苗，政府不但不該阻止，還應該鼓勵民眾組團出國自己打，因為政府自己買不到疫苗；民眾會要自己出國打疫苗，就是「官逼民反」。