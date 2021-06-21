大陸擬於今年6月底前啟動全國碳市場上線交易，根據國內外主流機構的測算，大陸碳達峰、碳中和需要的資金投入規模大概在150兆元(人民幣，下同)至300兆元，相當於年均投資3.75兆元至7.5兆元。

自2011年以來，大陸已經陸續在7個省市開展了碳排放權交易的先行試點。生態環境部資料顯示，截至今年3月，試點階段的碳市場共覆蓋20多個行業、近3000家重點排放企業，累計覆蓋4.4億噸碳排放量，累計成交金額約104.7億元。

天風證券分析指出，根據2019年的資料，中國二氧化碳排放量在全球占比達到28.8％，隨著全國碳市場交易正式啟動，中國有望成為全球最大的碳交易市場。由於產業規模龐大、轉型處於初級階段，碳中和進程中將存在巨量的投資缺口。

長江證券分析認為，「雙碳(碳達峰、碳中和)」目標正在重塑各行業投資主線，同時帶來投資主線的變化。其中水電、核電、風電、太陽能的投資價值凸顯，優質企業存在投資良機。