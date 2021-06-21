受全球需求提升，從去年下半年開始，缺櫃、塞港情形推升貨櫃航運費率上漲，連帶散裝貨運也受到激勵，股價跟著水漲船高，有網友好奇，海運運費、股價雙雙飆漲，難道空運就不能取代海運或跟著受惠嗎？對此，有內行網友分析，空運不可能取代海運，因為光運費、運量就不能相比，股價也當然出現差距。

由於運費不斷上漲，航運三雄股價跟著起飛，從去年6月算起，一年來長榮股價上漲逾1200%、陽明漲逾2200%、萬海漲幅也超過1300%，航運三雄從原本10多元的股票，翻身加入百元俱樂部，表現相當驚人。

有網友在PTT論壇上發文好奇，為什麼航運股的亮眼表現，無法刺激航空股攀高，引起熱烈討論，有內行網友就點出，光產業面上空運不可能取代海運，「航運、空運看似都是運輸業，但能互通的替代性貨量小於1%。」

至於海運與空運的比較，該名網友表示，「最主要的問題其實不是價錢，是運輸量，海運一艘船主力運量大概5000-20000TEU（20呎貨櫃），但飛機一台運輸量大概5TEU上下，一艘中等大小貨櫃輪就有一千台飛機的運輸量，運量差距直接是三個0。」

產業面上的差異造成股價出現落差，此外，空運時間比航運更有效率，但運費也是航運的好幾倍，他說：「在這麼大的運量差距下，就算海運運費再漲10倍漲到比原本空運還貴，也沒辦法棄海改空，因為根本吃不下，剩下99%貨還是得靠海運運，所以空運完全沒有任何疏通海運貨物的可能性，一咪咪的幫助都沒有。」

最後，他也強調，全球運輸現況，除了價錢問題，根本性的問題其實是被載貨量困住，短時間內以人類科技是無解的，目前只能從供需問題著手才有可能解決問題。

該名網友的精闢分析引起熱烈回覆，「內行分析，給推」、「說到底空運是不可能取代海運的，不然股價早跟著噴了」、「資深水手的文，幫推」、「空運就送送少量急單還差不多」、「大部分物品還是靠海運，無法改變」、「不光是空運無法替代海運了，陸運也不可能改變」、「外行才問這種問題，航運空運費差了快20-100倍，傻了嗎」。