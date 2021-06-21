談採購BNT疫苗！蔡英文會見郭台銘、劉德英達共識 「原廠製造包裝、直送台灣」

鴻海創辦人郭台銘和台積電董事長劉德音18日進總統府，和總統蔡英文會面討論BNT疫苗授權事宜，對此，前綠委沈富雄表示，這是一場高潮迭起，窘態百出的「蔡郭」大戲，蔡這一招也許自認高明，但讓老美嚇出一身汗，250萬劑的莫德納即刻從天而降。

對於郭董18日發出八點聲明的檄文逼宮，沈富雄今（21）日在臉書發文表示，永齡基金會劉宥彤生怕大家聽不懂，補一句：「不要，就說！」總統府不敢怠慢，先由疫情中心表示：總統願見！隨即總統府自己說：下午就見，但最精彩的是在兩次「可以見面」的聲明中間，行政院發言人羅秉成以迅雷不及掩耳的速度，告訴人民行政院已授權郭董及台積電購買BNT，至此，劇情大白，下午三方見面及所謂的達成共識就是多餘了。

沈富雄稱，自己從沒見過政府部門的行政效率如此之高，證明蔡總統對郭董的出手如何接招，布局己久，更證明蔡的身邊並非盡是平庸之輩：

(一)郭出手極猛，完全打亂了蔡英文「採苗」的戲碼，總統不得不借用對付病毒的手段對付郭，由「拒絶」而「圍堵」而「減災」。

(二)用「減災」以求全是不得己的妥協，如拒郭董的BNT，民怨將使政權動搖。

(三)陳時中指揮官自始只是配合演出，但演得很辛苦，由堅持公司授權變成行政院授權郭董，髮夾豈只三彎，鑿痕甚深而不知汗顏，圖的是逼郭罷手，或拖時間讓蔡佈局。

(四)最令人拍案稱奇的是突然冒出一個台積電，中途殺出一個劉德音，其目的無非是要沖淡郭董的份量，賈永婕有例在先，臥榻之旁豈容郭董酣睡？

沈富雄直言，蔡這一招也許自認高明，由擋住民間捐贈到力促其成，老百姓不是傻瓜，看在眼裡豈只是手法拙劣而已，倒是老美嚇出一身汗。