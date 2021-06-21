台積電（2330）成也外資、敗也外資，昔日被外資捧上天，股價不斷升評，一度獲Aletheia資本高喊「千金」目標，如今大摩降目標價至580元，散戶紛紛退場，上周五股東數銳減至99.14萬多人，創下今年4月中以來最低股東數，今（21）日盤中股價應聲重挫，最低價584元大跌3.15％。

今年初台積電紅透半邊天，於5月14日股東數最多一度達到近102.3萬人，人數破百萬人，也超越中鋼的股東數，多家外資紛紛調高台積電目標價，包括聯博投資喊上800元，以及多家內資投顧及外資證券商，都將台積電目標價調高至700～800元之間。

其中，備受爭議的Aletheia資本還一度在今年初，預測在強大的先進製程及各大客戶強力挹注下，台積電目標價喊到1000元，首家將台積電目標價晉升「千金股」。

但近來台積電在外資不再青睞下，散戶也紛紛出場，據統計，台積電上周五股東數降至991454人，跌破百萬股東數之列，更較5月14日的高峰1022969人，銳減31515人。

摩根士丹利上周五再開出降評第一槍，表示隨台積電製程延伸到5奈米之下，資本密集度大增，恐失去摩爾定律長期以來的成本優勢，衝擊毛利率低於50％成常態，因而下修台積電評級至中立，目標價也自655元大砍到580元。

台積電近今日股價最低來到584元，不但跌破600元整數關卡，也摜破5日線、10日線、月線、季線及半年線。目前年線位置在514元。