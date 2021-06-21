根據歷史經驗，5月至10月是多數股市的相對淡季，但越南股市往往能在震盪中異軍突起，統計過去10年的5月至10月，富時越南30指數平均漲幅為3.3％，勝率高達6成，相較其他新興市場股市動輒負報酬績效，越南股市表現確實相對亮眼。富邦越南 （00885）ETF 經理人楊貽甯表示，在越南市場三大投資亮點齊放下，將持續看好越南股市後市，建議投資人不妨以長線角度，定期定額投資布局。

今年5月份，越南遭遇Covid-19疫情升溫的衝擊，但越南股市表現依舊沈穩，單月累計漲幅達4.89％。楊貽甯指出，越南具備三大投資契機，包括越南是中美貿易戰下轉單效益最大受惠者、勞動結構年輕化的人口紅利優勢，以及有望入主新興市場指數，資產重估價值浮現。

楊貽甯分析，越南可說是中美貿易戰大贏家，因中美貿易戰改變美國的投資思維，近幾年美國全力推動去中國化，加速改變全球產業供應鏈體系。在美國對中國課徵懲罰性關稅之下，傳統勞動力密集的產業供應鏈紛紛撤離中國，轉移至工資相對便宜的東南亞國家，而越南便是其中一個重點轉移國。

越南會成為外資競相轉移設廠進駐投資的國家，主要是因為越南政府降低企業所得稅稅率（目前為20％），甚至對特定大型投資企業給予前期免稅優惠。當對外出口擁有關稅減免的絕對優勢，對內擁有低廉且年輕勞動人口與較低的企業稅負時，自然成為外資在選擇轉移供應鏈的重點考量國家，越南也因此成為此次中美貿易戰下的最大受益國。美國對越南的進口量從2018年的第12位上升到全球排名第6位。也就是說，目前越南已超越歐亞主要貿易夥伴，成為美國第六大主要進口國家。

楊貽甯進一步指出，越南人口結構年輕化，更加突顯消費活動力旺盛。越南總人口近億（2020年越南總人口為9733.9萬人），其中15~39歲人口佔比約39％，為所有年齡級距中比重最高。根據The Conference Board全球消費者信心調查，全球整體消費者信心指數從2020年第四季的98上升到2021年第一季的108（高於100表示整體信心偏樂觀），此數字超越疫情流行前2020年第一季的106，且是自2005年開始調查以來的最高紀錄。

上述的全球整體消費者信心指數就區域分布表現，亞洲地區由110上升至118，是所有區域中表現最佳市場，高於整體的平均水平108，其中越南因人口年輕，年輕人樂於消費，越南消費者信心指數117，排名全球第三（僅次印度的138、菲律賓的119）。在越南GDP組成結構中，民間消費佔比近7成，目前越南人均GDP已突破3000美元大關，人口紅利將是未來越南最大的競爭優勢，越南股市中長線的多頭行情才正要開始。

此外，科威特在去年12月正式加入MSCI新興市場指數，越南同時也正式躍升為MSCI邊境市場指數第一大（資產重估價值），與2021年1月權重佔比29.6％相較，截至2021年5月底越南權重已攀升至30.1％，短短不到半年的時間增加0.5個百分點。未來預估將有高達逾1億美元的被動資金進駐越南股市，後市可期。

綜上所述，楊貽甯建議，目前富邦越南(00885)ETF折溢價已大幅收斂，對於小額投資人來說，溢價收斂為最好進場時間，顯示目前基金市價已貼近淨值，預期未來該ETF的股價走勢將更貼近富時越南30指數，反映越南當地經濟狀況與基本面走勢，趁著目前折溢價已收斂至合理水準，加上ETF交易成本相對便宜，且交易簡便、變現性亦佳，此時正是可展開長期定期定額的時機。