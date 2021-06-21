人民幣離岸、在岸承壓 逾一個月新低 11:232021/06/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數走強影響下，人民幣持續承壓。人民幣兌美元離岸價21日早盤一度跌破6.45元價位，來到6.4612元，創逾一個月新低。 截至10點46分，人民幣兌美元在岸價報6.4533元，較上日收盤價6.4408元下跌125個基點，跌幅0.19％，亦創逾一個月新低。 人民幣兌美元中間價21日報6.4546元，較上日報價6.4361元，下跌185個基點，跌幅0.29％，創逾一個月以來新低。 疫情讓民眾6月信心急凍 唯台股投資意願仍高 百噸級巡緝艇線上宣布開工 台船：國艦國造業務占6成 #一個月 #創逾 #新低 #人民幣 #承壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙殺 新台幣貶至近一個月新低 16:502021/06/21 財經 子承父業 陸90後掌逾A股千億人幣市值 15:562021/06/21 兩岸 聯準會轉鷹美股收黑 日股一度暴跌逾千點 11:072021/06/21 財經 台積電重挫20元跌破600元 台股收盤跌255點 守住萬七 13:412021/06/21 財經 雲端HR夯 鼎恒數位營運穩步向上 04:102021/06/21 產業．科技 財務拉警報？ 寶能系驚傳欠薪 04:102021/06/21 全球財經 疫情拖累 軍公教明年調薪有變數 04:102021/06/21 財經焦點 《鋼鐵股》風電產品出貨加速 世紀鋼H2添利 12:182021/06/21 財經 Ａ股高CP值受資金青睞 後市漲聲響起 14:092021/06/21 財經 《類股》國際鋼價漲勢暫歇 鋼鐵股受抑 13:262021/06/21 財經 格力電器史上最大持股計畫惹議 股價大跌4％創1年來新低 12:002021/06/21 財經 財經熱門新聞 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 深圳鹽田塞港首波衝擊在今晚？ 美電商巨頭恐變受災戶 - 財經 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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