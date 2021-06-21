美元指數走強影響下，人民幣持續承壓。人民幣兌美元離岸價21日早盤一度跌破6.45元價位，來到6.4612元，創逾一個月新低。

截至10點46分，人民幣兌美元在岸價報6.4533元，較上日收盤價6.4408元下跌125個基點，跌幅0.19％，亦創逾一個月新低。

人民幣兌美元中間價21日報6.4546元，較上日報價6.4361元，下跌185個基點，跌幅0.29％，創逾一個月以來新低。