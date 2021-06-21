目前正值防疫期，全台各大展館均暫時閉館，紛紛改採線上展覽方式，如台中陸府植深館、國美館、科博館等；其中，陸府植深館採線上預約密賞方式，帶民眾實際走覽最新展覽「事物的方法學」，民眾不出門也能親近藝術。

陸府生活美學教育基金會表示，考量民眾防疫期間無法實際走訪植深館參觀展覽，植深館線上資源不打烊，將陸續推出「線上預約視訊導覽」、「策展人專訪」、「藝術家訪談短片」等線上體驗，精彩的內容將會即時更新在陸府生活美學教育基金會粉絲專頁，讓民眾居家防疫的同時也能不受限地親近藝術，感受美學！

陸府建設為深耕社區鄰里活動，並導入生活美學的人文工程，設立「陸府植深館」作為長期藝文展館與服務會館，已然成為台中市民不可或缺的藝文勝地，陸府生活美學教育基金會的團隊持續不間斷將生活、生態、生命相關議題的人文活動，藉由不同展出方式呈現在民眾面前。

最新展覽「事物的方法學」，由三位藝術家徐瑞謙、裘安.浦梅爾、盧之筠共同展出，所創作的作品是一個暫時性的事件場景，探討美學意義的本質與核心在於事物的材料或物質，不需刻意尋找理由。藝術家們也期待觀眾能運用感官本能去感覺作品帶來的觸動。

本次展出共13件限地創作的作品，所運用的材料包括有水泥、金屬、碎石、玻璃…等原材質，在藝術家的時空穿越下化成情境場景，如《回家的路在牆的盡頭》、《相對濕度》、《漏刻》等，讓作品呈現出時間軸的延續性，牽動著觀眾的情緒反應。

展覽期間即日起至9月30日止，線上預約觀展請洽「陸府生活美學教育基金會」粉絲專頁；而配合防疫政策將會滾動式更新展覽資訊，民眾可隨時上網查詢最新動態。

而國美館的線上展覽則是包含了3D展覽《在瘟疫下的天空：病毒的隱喻及其他》、《台灣美術雙年展-禽獸不如》以及國美館的經典介紹，如鎮館之寶、探索雕塑園區、美術館的隱藏空間等，比實地走訪更精彩詳細！

國立自然科學博物館推出的線上博物館有720度環景虛擬導覽，以及難得公開的《大自然真相》博物館後台珍藏影片，揭露科學真相的重要線索，限時在5/2～6/28面費公開，一共20支影片，提供民眾防疫期間科普新知大平台。