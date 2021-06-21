司法院召開刑事上訴制度研修諮詢會議，經與會成員討論後研擬修法，在「嚴格法律審兼許可上訴制」的基本架構下，適度放寬上訴第三審，也就將訴訟制度的金字塔由尖頂改為平頂式，且第三審法院應行言詞辯論，但設一定篩選機制，過濾不必要的案件。

司法院為加速推動刑事訴訟法的訴訟制度部分條文修正草案之研議，由最高法院吳院長燦主持，邀請政治大學法學院何院長賴傑、及最高檢察署朱檢察官朝亮、全國律師聯合會陳理事長彥希、法務部代表等與會，共同討論修正草案。

就第三審部分草案逐條討論後，與會成員一致認同，在「嚴格法律審兼許可上訴制」之基本架構下，適度放寬上訴第三審事由之修法方向；而草案增列原審判決「違背最高法院判決先例之見解」及「有第379條各款中、屬重大違背法治國原則之情形」為權利上訴事由。

另與會成員都認為，基於第三審之高度，言詞辯論有其必要性及重要性，故原則上應行言詞辯論，但為維持第三審之審理效能，宜設有一定篩選機制，以過濾不必要之案件

關於第三審法院進行言詞辯論事項，應如何授權訂定法規部分，擬分列甲、乙二案，甲案由司法院本於大法官解釋的規則制定權定之，乙案則由最高法院定之，賦予最高法院依受理及終結案件實際情形彈性調配之空間。