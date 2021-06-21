目前已知接種新冠疫苗後常見的副作用包含肌肉痠痛、疲倦、發燒等，AZ疫苗還有極罕見的血栓症狀，不過英媒報導，約4000名英國女性通報接種疫苗後，出現經血比平常更多、經期延遲、疼痛等月經異常狀況，英國官方強調沒有證據顯示和疫苗有關，但已將月經異常（Menstrual Disorder）列為疫苗的可疑不良反應之一。

接種疫苗會影響女性生理期？

英國《太陽報》（The Sun）引述《星期泰晤士報》（The Sunday Times）報導，《星期泰晤士報》取得的英國官方數據顯示，截至5月17日，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）已經收到約4000名女性通報接種新冠疫苗後出現經期不順的案例，當中2734例和AZ疫苗有關，1158例和輝瑞/BNT疫苗有關，66例和莫德納疫苗有關，當中多數案例發生在30至49歲。

這些女性通報的症狀主要為「比平常更嚴重地出血」。報導指出，3支疫苗在進行數千人的臨床試驗期間並沒有受試者出現經期異常的狀況，但是當數百萬人接種後，愈來愈多副作用會變得更明顯。

英國藥物及保健產品管理局強調，接種疫苗後，女性面臨經期問題的風險並沒有上升，因此沒有理由將經期問題列入疫苗「潛在副作用」名單中，但是英國藥物及保健產品管理局目前確實將「月經異常」列入疫苗可疑「不良反應」（adverse reaction）周報中。

MHRA的藥物警戒與風險管理主任布蘭琪（Sarah Bran）表示，在檢視這些案例後，沒有證據顯示接種這3支疫苗後風險上升，她強調，通報的案例數和所有已經接種疫苗的女性數量、以及女性出現月經異常的背景值相比仍算低，「我們將持續密切監控。」

不過專家認為，實際發生月經異常的女性人數可能不只4000人，倫敦帝國學院（Imperial College London）生殖免疫學家梅爾（Victoria Male）指出，並不是所有人都會通報自己經期改變，有些人根本沒發現自己有症狀，或是根本不知道可以向政府通報。

她稱許多人聯繫過她，告訴她在接種疫苗後經期發生改變，多數症狀是經血比平常更多、或比平常來得更遲。

來自倫敦的39歲女子凱蒂克汗（Katie Khan）表示，在接種第1劑AZ疫苗後，她的月經周期變得不規律，經期維持超過1周，經血量也多很多，有如「洪水」般大出血，而且更痛，「不是我以前經歷的經期。」

英國皇家婦產科學院（Royal College of Obstetricians and Gynaecologists）呼籲女性接種疫苗後如果出現不正常出血，要趕快聯絡醫生，但也強調任何副作用都不應該讓女性對接種疫苗望而卻步。

根據英國藥物及保健產品管理局於17日公布的最新一期疫苗不良反應「黃牌報告」（Yellow Card Report）周報，「月經異常與陰道意外出血」被列為其中一項疑似不良反應，報告指出，目前通報的案例症狀主要為經血比平常更多、經期延遲、意外出血等，指出英國藥物及保健產品管理局正在緊密監控相關案例，獨立專家小組也已經檢視過案例，但是目前沒有證據顯示疫苗會提升風險。

英國政府建置「黃牌」系統，讓民眾、醫生主動通報接種疫苗後出現的不適症狀，周報強調，這些症狀尚未被證實和疫苗有因果關係，因此報告中羅列的僅是可疑的不良反應（suspected adverse reactions），不能被解讀為疫苗的副作用（side effects）。