張姓男子前年2月邀約按摩女出遊，趁機下藥性侵對方，結果她男友接她下班時，目睹張扶著女友下車，女友意識模糊、衣衫不整，甚至聞到她胸部疑有口水騷味，以女友名義約張男出面談判，並報警逮狼，一審重判張男7年半，被害女子日前申請性侵犯罪被害補償金，台北地檢署審議後補償20萬9300元。

檢方調查，被害人曾任職某按摩會館，張因是會館常客而認識，2019年2月21日晚間8時許，張男邀約被害人出遊，開車載被害人到北市中山某停車場時，2人在車內玩遊戲及喝完白酒，張男以下車購買威士忌為由，在酒中摻進列管為第四級毒品的氯硝西泮，以及藥物佐沛眠。

被害人喝下後昏睡，張男在車內舔吻被害人胸部，再性侵得逞。當晚被害人男友到會館要接送她下班時，因等候許久未見她下班，當日晚間10時30分，張男搭計程車回會館並扶被害人下車休息，男友見她意識模糊，無法正常言語、衣衫不整且胸部有口水味，察覺有異，遂佯裝女友身分電約張出面質問，並報警處理。

北檢依乘機猥褻罪起訴張男，台北地院審理後認定張男下藥性侵，去年12月改依以藥劑犯強制性交罪重判張男7年6月。被害人另提出民事求償，正由北院審理中。

被害人日前申請犯罪被害補償，指她過去在按摩會館上班，月收入8萬，遭性侵後有3個月無法上班，請求減少勞動能力24萬、精神慰撫金40萬。北檢審議後補償她勞動能力減損損害6萬9300元，精神慰撫金14萬，共20萬9300元。