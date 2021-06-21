經典美劇《六人行(Friends)》，堪稱是全球收視與名氣TOP3的名作，不僅捧紅珍妮佛安妮斯頓等主演群，該劇在台灣還成了美語會話課指名教材，足見其影響力，而早在2004年播出大結局的該劇，不忍影迷多來的敲碗，在上個月推出了特別篇，而原班人馬近日受邀上知名脫口秀主持人詹姆斯柯登(James Corden)的節目，竟差點出大事，事後詹姆斯嚇壞，兩度在鏡頭前掩面：「我差點殺了《六人行》全部演員！」。

經典美劇《六人行》於1994年推出，由珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮考克絲(Courteney Cox)、麗莎庫卓(Lisa Kudrow)、馬修派瑞(Matthew Perry)、大衛史威默(David Schwimmer)和麥特勒布郎(Matt LeBlanc)主演，劇情以6人在紐約曼哈頓的生活為核心展開，一播就是10年，該劇十季節目播畢後，仍在世界各地電視台、影視平台熱播，受到討論熱度不減，因此劇組原班人馬決定今年給廣大影迷一個驚喜，上月推出《六人行：當我們又在一起(Friends: The Reunion)》，但以訪談形式進行，主演們還勸觀眾要放下，跟著角色們一起，不要只想著過去，該繼續往前了。

詹姆斯與《六人行》小組開觀光小巴大聊天，停車時發生意外。(翻攝自The Late Late Show with James Corden YouTube)

而因為最新節目播出，詹姆斯柯登遂邀請6名主演上節目，開著在地遊覽專用半開放式小巴，讓他們一一上來，再將一行人載到《六人行》拍攝片場，他們一起在車上狂聊，還在詹姆斯的帶領下，嗨唱《六人行》經典主題曲〈I'll Be There For You〉，6人超嗨還擁抱，盡情回憶了這部美劇的美好時光。

詹姆斯在鏡頭前掩面，自責差點殺死《六人行》全體演員。(翻攝自The Late Late Show with James Corden YouTube)

而到達目的地時，可能是聊得太歡快，詹姆斯根本沒停好車就起身下車，當後座6人正要下車時，整台車向後滑走，讓6名主演嚇到，還有人因此爆粗口被後製了「逼」聲，詹姆斯連忙跳回車內，把車子穩住，邊問：「大家還活著嗎？」，眾人才抱著驚嚇的心緩步進棚，只剩詹姆斯柯登還在外頭，忍不住掩面，自責地說：「我剛差點害死《六人行》全部演員」，光回想就嚇到不行。