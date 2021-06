經典美劇《六人行(Friends)》,堪稱是全球收視與名氣TOP3的名作,不僅捧紅珍妮佛安妮斯頓等主演群,該劇在台灣還成了美語會話課指名教材,足見其影響力,而早在2004年播出大結局的該劇,不忍影迷多來的敲碗,在上個月推出了特別篇,而原班人馬近日受邀上知名脫口秀主持人詹姆斯柯登(James Corden)的節目,竟差點出大事,事後詹姆斯嚇壞,兩度在鏡頭前掩面:「我差點殺了《六人行》全部演員!」。

經典美劇《六人行》於1994年推出,由珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)、寇特妮考克絲(Courteney Cox)、麗莎庫卓(Lisa Kudrow)、馬修派瑞(Matthew Perry)、大衛史威默(David Schwimmer)和麥特勒布郎(Matt LeBlanc)主演,劇情以6人在紐約曼哈頓的生活為核心展開,一播就是10年,該劇十季節目播畢後,仍在世界各地電視台、影視平台熱播,受到討論熱度不減,因此劇組原班人馬決定今年給廣大影迷一個驚喜,上月推出《六人行:當我們又在一起(Friends: The Reunion)》,但以訪談形式進行,主演們還勸觀眾要放下,跟著角色們一起,不要只想著過去,該繼續往前了。

詹姆斯與《六人行》小組開觀光小巴大聊天,停車時發生意外。(翻攝自The Late Late Show with James Corden YouTube)

而因為最新節目播出,詹姆斯柯登遂邀請6名主演上節目,開著在地遊覽專用半開放式小巴,讓他們一一上來,再將一行人載到《六人行》拍攝片場,他們一起在車上狂聊,還在詹姆斯的帶領下,嗨唱《六人行》經典主題曲〈I'll Be There For You〉,6人超嗨還擁抱,盡情回憶了這部美劇的美好時光。

詹姆斯在鏡頭前掩面,自責差點殺死《六人行》全體演員。(翻攝自The Late Late Show with James Corden YouTube)

而到達目的地時,可能是聊得太歡快,詹姆斯根本沒停好車就起身下車,當後座6人正要下車時,整台車向後滑走,讓6名主演嚇到,還有人因此爆粗口被後製了「逼」聲,詹姆斯連忙跳回車內,把車子穩住,邊問:「大家還活著嗎?」,眾人才抱著驚嚇的心緩步進棚,只剩詹姆斯柯登還在外頭,忍不住掩面,自責地說:「我剛差點害死《六人行》全部演員」,光回想就嚇到不行。