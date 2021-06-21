台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)(momo)前5月合併營收達322.9億元，再創歷年新高，公司在《618年中大促》傳佳音，業績繳出3倍成長佳績，可望進一步推升6月業績，美系外資看好富邦媒2021年到2023年的每股盈餘將受惠於台灣電商市場滲透率攀升，給予富邦媒「加碼」評等，目標價更上看1850元。

本土新冠肺炎疫情引爆網購商機，也帶旺台灣電商龍頭富邦媒業績，富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，5月合併營收約81.3億元，較去年同期成長46.7%，創下單月歷史次高，累計前5月合併營收約322.9億元，年增26.8%，突破300億元，再創歷年同期新高，其中momo網路購物5月業績佔比達94.4%，年增51.7%，成長幅度為近三年之最；行動購物業績相較去年同期成長63%，在網購業績佔比約達76%。

延續5月銷售佳績，富邦媒在618網購年中盛事也交出亮眼成績，momo《618年中大促活動》業績繳出3倍成長佳績，可望挹注6月營收表現。

遠距生活零接觸商機湧現，美系外資也首度針對富邦媒發布報告，美系外資報告指出，我們預期台灣電商市場規模在10年內可望倍增，滲透率將從目前的13%上升至21%，我們認為富邦媒處於有利地位，可望從電商滲透率提升中受益，預期富邦媒2023年營收可望較2020年倍增，且2021年到2023年每股盈餘年複合成長率達34%，我們看好富邦媒今年第2季和第3季營運成長動能將優於預期，預估2021年到2023年每股盈餘將分別達20.25元、26.52元及36.24元，給予富邦媒「加碼」評等，目標價更上看1850元，激勵富邦媒今天盤中股價逆勢走高。