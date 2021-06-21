新冠肺炎疫情嚴峻，全臺第三級防疫警戒尚未解除，工研院持續投入科技防疫，運用經濟部科專成果研發新一代「熱影像體溫異常偵測技術」，創新結合AI人工智慧與紅外線熱像儀彩色顯示，可同時偵測多人面部額溫，零接觸、高準度全彩偵測記錄，門禁管制、輔助疫調面面俱到，超高性價比吸引全國逾百個政府機關、學校或企業採用，為回歸疫後新生活做好部署。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，根據The Business Research Company研究指出，2020年因疫情肆虐，紅外線體溫計需求旺盛，市場規模達1782萬美元，較2019年成長超過55%，而紅外線熱感應量測一般是單色成像，隨著國內疫情升溫，透過彩色影像輔助門禁管制及疫調，更符合多人出入的政府機關及企業單位的需求。

相較於坊間常見的熱影像儀僅有單色成像，工研院新一代「熱影像體溫異常偵測技術」創新整合彩色攝影機與熱影像感測器，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以便後續疫調需求，並已客製化協助台積電將體溫偵測結合個人身份資料，整併至新竹新建廠工地的員工門禁管理系統，協助新竹科學園區半導體大廠落實實聯制，平均可省下2/3以上的管控人力及時間。

工研院「熱影像體溫異常偵測技術」融合AI人工智慧，可自動偵測人臉額頭位置溫度，避免其他熱源干擾產生誤判，透過溫度補償技術，並結合物聯網(IOT)，能根據感測器與熱源的距離、環境溫濕度等條件，將系統量測到的溫度進行補償校正，動態上傳每日受測者體溫資訊及環境資訊，收集數十萬筆對應不同環境溫度的體溫偵測結果，室內外均可維持量測誤差度在正負0.3度的範圍內，準確度達90%。