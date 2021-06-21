桃園市環保局鼓勵住家裝設太陽光電案場同時提供相關補助。（桃園市環保局提供）

桃園市持續推動永續綠能的努力與成果，獲得國際的肯定，桃園市府團隊今年參加由國際組織「全球暖化減緩計畫」設立的氣候變遷行動獎項基林曲線獎，從全球400多位申請者中脫穎而出，入圍最終決賽，同時也是全球唯一入圍基林曲線獎的城市。

桃園市長鄭文燦提到，桃園身為臺灣的工業大城，能源轉型是市府推動永續城市的首要任務之一，而再生能源更是能源轉型成功的關鍵，至4月止，桃園境內的再生能源裝置容量已達604MW。

桃園市環保局說，再生能源的發展除了促進能源轉型，同時也實踐了聯合國2030年永續發展目標，市府自2018年成立「綠能專案推動辦公室」後，即針對各利害關係人提出再生能源推廣方案，包含針對市民與在地產業提出「綠能屋頂全民參與計畫」，切合SDG 7可負擔的潔淨能源，確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源。

環保局說，為建構偏鄉面對天災的韌性，於偏鄉地區及農村設置再生能源防災型自主能源系統，實踐SDG 11永續城鄉，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，輔導產業使用潔淨能源的「工廠輔導建置再生能源」，並符合SDGs 9工業、創新與基建設，建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新，另目前正興建可處理有機廢棄物的生質能中心，將於今年底完工，預計每年可發電20540萬度。

環保局長呂理德表示，今年桃園從400位申請者中脫穎而出，成為「能源」項目4位入圍者之一，是對市民、產業與市府團隊長期共同努力的肯定，市府團隊將帶著這份殊榮，持續與各界擴展再生能源，打造永續、有韌性、兼容的桃園。