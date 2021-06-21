在嚴峻疫情之下，居家防疫已是全民運動，此時除了待在家養精蓄銳，更是自我進修的大好時機！近日星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，處女座、射手座、雙魚座、金牛座的人在疫情結束後財運最好，若能把握時機深入研究財經知識，可望透過投資或是創業發大財。

▍Top4：處女座

處女座的人可以趁疫情期間在家裡減肥，好好鍛鍊自己，順便雕塑一下身材，等疫情之後帶著好看的外貌及吸睛體態去拓展人際關係，透過人脈打通錢脈，會有很好的發展機會。

▍Top3：射手座

射手座的朋友在疫情期間要多學習存錢，可以多研究投資哪種類型的股票或基金能產生複利，相信在疫情過後，必能為你們打開一大財路。

▍Top2：雙魚座

雙魚座的朋友木星入命宮，建議趁著疫情時刻，多聽、多研究專業理財專家分享的財經訊息，再勤加筆記，等待疫情之後可以再拿出來參考，賺大錢機率很高。

▍Top1：金牛座

如果金牛座的朋友想創業，可以趁著疫情期間待在家研究一下相關資訊，在這一波疫情之下，不少店家都收攤，並且空出很多店面，建議可以趁此時期撿便宜，有機會買到低價的店面來創業，說不定會因此發大財。