印有「藤原豆腐店」的紅色豐田86行經山區過彎路段時，時速維持在100公里上下，速度相當快。（警方提供）

新北市三峽台七乙線5.3公里20日凌晨發生嚴重車禍，25歲許姓男子駕駛印有「藤原豆腐店」的紅色豐田86，與多位車友跑山，時速破百，未料疑似超車不慎，與對向黑色小客車對撞，甚至波及到一旁車輛，雖然許男僅有左大腿骨折，但警方調查後仍依公共危險罪嫌函送法辦。

許男當日駕駛紅色豐田跑車，在台七乙線上山狂飆，以時速100上下過灣超車，未料卻與對向駕駛黑色小客車的24歲無照劉姓男子對撞，由於撞擊力道過大，車輛還追撞到另一台小客車，紅色豐田跑車當場被撞得稀巴爛，而許男事後受困於車內，警消到場後協助脫困送醫。

遭追撞波及的45歲謝姓小客車駕駛，與同車的39歲陳姓男子並未受傷，僅有車輛受損。三峽分局交通組組長林泰亨表示，根據民眾提供的行車記錄器畫面，發現案發前有7部自小客車在台七線路段有危險駕駛，跨越雙黃線行駛等違規行為，目前已陸續通知駕駛人到案說明。

三峽分局指出，針對危險駕駛、違規跨越雙黃線等行為，將依道路交通管理處罰條例，處6000元以上2.4萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，同時違規超車部份，將處1200元2400元以上罰鍰告發，事件將在調查後依公共危險罪函送法辦。