依身心障礙者權益保障法規定員工總人數一定規模以上之公私立單位應進用身心障礙者；據統計，截至3月之全國義務單位計1萬7708家，已足額進用單位1萬5931家，佔90％，應進用身心障礙者5萬9609人，實際進用8萬5062人，超額進用比率為42.70％。據勞動部最新名單，2月、3月連續未足額進用的義務單位中，公立單位為國家中山科學研究院不足進用32人排名第1，私立義務單位則為華邦電子股份有限公司不足進用16人最多。

依勞動部最新公告名單，2月、3月連續未足額進用的義務單位中，公立單位為國家中山科學研究院不足進用32人排名第1，臺中市停車管理處、臺灣橋頭地方法院、屏東縣內埔鄉公所及法務部矯正署不足進用2人排名第2；中科院進用不足額主要是因研發專案人員增加，且部分身心障礙定期契約人員約期屆滿未及遞補合適身障人力，該院已規劃改善方案，除自契約期滿之身障員工中擇優續予留任外，亦重新盤點職務內容並釋出身障職缺，透過桃園市政府勞動局協助加強媒合進用，目前身心障礙定期契約招考及身心障礙人力招募已完成甄選作業，陸續通知錄取人員報到，以改善不足額進用情形。臺中市停車管理處、臺灣橋頭地方法院、屏東縣內埔鄉公所及法務部矯正署均因身心障礙者離職致未及遞補致不足進用，經所在地方政府協助媒合並加強招募進用，已陸續進用身心障礙者並於5月足額進用。

私立義務單位不足額名單中，華邦電子股份有限公司不足進用16人、智邦科技股份有限公司不足進用14人，欣興電子股份有限公司及台灣艾司摩爾科技股份有限公司均不足進用13人，經了解前述公司不足進用原因多為身障員工離職，又因公司產業類型所開放職缺多為專業技術性較高職缺而招募不易，致不足額進用。

勞動部指出，去年12月不足進用10人的新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院，經台北市勞動力重建運用處以專案輔導方式要求該單位擬定足額進用策略，並透過區里長聯繫會議請里長協助、就業服務員協助推介並於各求職網站增設「身心障礙儲備人才專區」等多方管道招募身心障礙者員工，該院已陸續進用身心障礙者，4月不足進用人數由原來10人降至5人。

為鼓勵雇主進用身心障礙朋友，勞動部所屬各分署及地方政府就業服務據點均可提供就業媒合服務，對有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府協助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。