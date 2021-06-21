防疫三級警戒持續，台北文華東方酒店外帶餐食亦持續推陳出新，米其林一星「雅閣」中餐廳以及米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳本周加碼推出多款中、西式精緻佳餚包含雙冬炒遼參、帕瑪森乳酪燉飯佐慢燉澳洲和牛肉醬等星級美饌，提供雙北地區外送，到店自取可享85折優惠。「雅閣」自明日（6月22日）起則推出烤鴨外帶，皮酥肉嫩的「舒肥慢烤櫻桃鴨」一鴨二吃優惠價3280元，外帶自取85折2788元，每日限量供應並僅電話預訂。

另外，秉持防疫優先，台北文華東方酒店亦提供免下車取餐服務，消費者可「得來速」、於酒店大廳正門的禮賓服務台安心取餐、輕鬆將米其林星級美饌帶回家。一鴨二吃限電話訂購。

米其林一星「雅閣」中餐廳的外帶新菜色包含雙冬炒遼參、爆汁黑豚肉餡餅、葡式蛋塔等經典粵式佳餚，加碼推出的「舒肥慢烤櫻桃鴨」，選用5個月大的宜蘭櫻桃鴨，經過洗淨、添料醃製、上脆皮水、風乾等繁複程序後，先低溫熟成72小時，進爐低溫慢烤10小時，取出後靜置1小時以鎖住肉汁精華，再進爐以280度高溫烤10分鐘至外皮金黃酥脆。

「舒肥慢烤櫻桃鴨」鴨皮香脆酥爽、鴨肉肉質細緻，軟嫩多汁而不油膩，片皮鴨不僅可單吃，亦可以餅皮包裹並搭配蔥段、小黃瓜享用，還有香氣四溢的鴨架湯，標榜每一口都喝得到鮮美順口的全鴨精華。

米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳推出外帶佳餚以來，其中北義式披薩和手工義大利麵廣獲饕客喜愛，最受歡迎的菜餚包含瑪格麗特披薩、主廚家傳番茄澳洲牛肉寬扁麵、牛肝菌菇寬帶麵、生火腿披薩、Bencotto季節沙拉，即日起亦每周推出多道新菜色，像是滋味濃郁誘人的帕瑪森乳酪燉飯佐慢燉澳洲和牛肉醬、肉質飽滿多汁的慢烤雞肉捲等，在家即可品賞道地可口的義大利美饌。義式佳餚每道320元起。