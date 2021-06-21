北農爆出群聚事件，新北市長侯友宜21日前往新北三重果菜公司視察清消情形，侯友宜說，明天所有人員約1800人都將再次篩檢「沒有快篩不能進場」，他也說，新北果菜公司是交易非常頻繁的熱區，為防疫在第一線的拍賣員跟理貨員會盡快安排施打疫苗，也希望能夠有效跟北農的地緣關係的傳播鏈及時能夠因為有疫苗的保護，讓整個民生供應的物資不會中斷。

侯友宜也呼籲，新北市果菜公司已經做過快篩，但因北農再度爆發以後，新北市從明天開始，會再全部的對新北的果菜公司全面來做第二次的快篩。

侯友宜說，今天休市，先以清消為主，明天全部再快篩一次，他也希望在新北市的市民，如果有去北農的足跡者，請盡快到就近的快篩站來做篩檢，希望能夠阻止傳播鏈。

侯友宜也說，在第一線的拍賣員跟理貨員會盡快安排施打疫苗，也希望能夠有效跟北農的地緣關係的傳播鏈及時能夠因為有疫苗的保護，讓我們的整個民生供應的物資不會中斷。

北北基有五位議員聯合聲明希望CDC能夠進駐到北農，侯友宜說，新北市在因應北農事件，除了先前已經做好快篩過一次，明天開始全場進入再度二次快篩，如果沒有經過快篩出來以後絕對不可以進場來做施作。

市府已調派機動快篩隊將自22日星期二進駐板橋、三重批發市場，為兩場員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人第二次快篩。

果菜公司董事長劉來通表示，果菜公司全體員工已於3周前主動到江翠篩檢站及三重醫院快篩完畢，全數陰性，並要求場內攤商及工作人員自主性接受快篩檢查，目前約三分之一完成。明日機動篩檢隊進駐，將要求進場承銷人一律接受快篩，未配合者不得進場交易。

劉來通也說，第一線約150名拍賣、理貨、檢驗人員造冊施打疫苗，以維護市場交易安全，並向中央爭取全部人員納入施打疫苗名單，他強調，果菜市場肩負民生物生物資供應之責，無法任意歇業影響全國上下游供應鏈。