員大排滿水位，一名女子開車趕上班車輛險遭滅頂。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

南彰化地區21日因持續大雷雨，導致員林、埔心、埔鹽和溪湖等鄉鎮累積驚人雨量，員大排也達到滿水位，員林市37歲林姓女子一早開車出門上班，卻未發現平面道路積水，車輛險些慘遭滅頂，連救護車到場都無法進入深水區，所幸女子已及時下車逃生。

中央氣象局針對中彰投發布大雷雨特報，南彰化地區21日整個上午雨勢狂下，已造成多處淹水災情，而台76線東西向快速道路下方員大排幾乎已達滿水位，也讓平面道路雨多處匝道口、涵洞大淹水，水勢驚人。

員林市林姓女子一早趕著上班，行駛在東西向縣道144線平面道路往溪湖、鹿港方向，卻在埔鹽路段一處涵洞拋錨，水勢險將車輛滅頂，十分驚險。所幸女子及時發現不對勁，立即下車逃生脫困。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔鹽消防分隊指出，上午8時38分接獲隊員轉述鄉長許文萍通報，在144線平面道路埔心往鹿港方向，有車輛受困在南港藝術公園附近。派員到場時因道路淹水深度逾60公分，救援人車嘗試接近受困地點，到場時發現受困女駕駛已自行脫困由家人載走，後續通報警方到場交管。

員林市林姓女子一早趕著上班，行駛在東西向縣道144線平面道路往溪湖、鹿港方向，卻在埔鹽路段一處涵洞拋錨，水勢險將車輛滅頂，十分驚險。所幸女子及時發現不對勁，立即下車逃生脫困。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方指出，因員林、埔心雨量過大，東西向橋下縣道144線平面道路兩側，埔鹽南港橋過後東向往員林方向、及溪湖過大溪路後往埔鹽方向，兩側道路均封閉，呼籲民眾切勿強行通過。