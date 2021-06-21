台北農產運銷公司員工、承銷商及負責包裝蔬果派遣工，共計45人染疫，北市副市長黃珊珊今抵達第一果菜市場，尋找大型快篩地點，黃珊珊表示，針對北農員工篩檢為陰性者，約400多人優先施打疫苗，其他零銷攤商則由快篩對進駐篩檢，並已獲中央同意北市多配發到的10％疫苗來支應。

北農至昨已有20名員工、7名蔬果包裝派遣工、批發市場及零批場攤位承銷商18人，整個場域高達45人確診。黃珊珊今上午前往第一果菜批發市場場勘，同一時間二市則由北市府派專車，載93名員工陸續送醫篩檢。

黃珊珊表示，原本剝皮寮快篩站同仁進駐前進指揮所，今天剛好是休市，將會協助防疫工作，調整拍賣動線、環境分流，第一市場目前透過完整疫調資料，已掌握批發區域的工作同仁狀況，對於攤商確診展開精準疫調。

黃珊珊指出，目前北市府規劃2策略，今起對於已完成篩檢且為陰性的400多名北農員工開始施打疫苗，而承銷人、攤商明起展開快篩、PCR呈陰性也會陸續安排打疫苗。

黃珊珊表示，預計篩檢人數達3、4000人，明天起安排至北市聯合醫院進行快篩，同時會在北農找快篩站、施打疫苗的場地，但今早視察過後，原規劃學校禮堂場地並不適合，因此目前先以專車送至聯醫篩檢。

黃珊珊說，因北農是大台北地區非常重要蔬果提供的批發市場，中央同意讓北市多分配到10％熱區疫苗來做這方面支應，以便讓拍賣員、理貨員、承銷人、攤商施打疫苗。

黃珊珊認為，部分攤商住在外縣市，透過中央資料將做後續追蹤，而疫調過程會有時程、區域的落差，盼將來疫調可以互相完整連結，否則確診者回到各行政區後再回來通報，就會有時間差。

黃珊珊強調，批發作業不會停止，因為要供應全台北市，但零銷攤商若有狀況的話，就會要求按照北市市場處相關停業規定，目前至少一市狀況穩定，部分確診者也解列。

此外，針對士林某長照機構隱匿事件時，黃珊珊指出，市府獲悉後馬上安排所有後續處理，市府內部在一週處理完成，而負責人隱匿部分也將依法開罰。