高雄市那瑪夏區21日上午為長輩施打疫苗，突然碰到一場大雨，工作人員連忙轉換場地。（高雄原民會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市那瑪夏區21日安排長輩施打疫苗，今早約10時下了場大雨，造成接種疫苗的籃球場場地積水約5公分高，原民會及區公所同仁立即應變，轉換場地，改至地勢較高的民權教會，繼續施打疫苗。

為避免長輩因場地溼滑而跌倒，區公所立即調派人力，利用鐵椅搭建人工走道，攙扶長者移至民權教會的室內場地。

區公所人員也趕緊將教會內木椅子排列，保持相距2.5公尺，讓長者坐下安置後，繼續問診。目前，雨勢已經暫歇。工作人員繼續為長輩施打疫苗。