大雨干擾長輩接種疫苗 高市原民會換場地因應 11:372021/06/21 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市那瑪夏區21日上午為長輩施打疫苗，突然碰到一場大雨，工作人員以椅子墊在地上，供長輩行走。（高雄原民會提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市那瑪夏區21日上午為長輩施打疫苗，突然碰到一場大雨，工作人員連忙轉換場地。（高雄原民會提供／林瑞益高雄傳真） 高雄市那瑪夏區21日安排長輩施打疫苗，今早約10時下了場大雨，造成接種疫苗的籃球場場地積水約5公分高，原民會及區公所同仁立即應變，轉換場地，改至地勢較高的民權教會，繼續施打疫苗。 為避免長輩因場地溼滑而跌倒，區公所立即調派人力，利用鐵椅搭建人工走道，攙扶長者移至民權教會的室內場地。 區公所人員也趕緊將教會內木椅子排列，保持相距2.5公尺，讓長者坐下安置後，繼續問診。目前，雨勢已經暫歇。工作人員繼續為長輩施打疫苗。 桃園將採雙軌制 診所也能接種 國際疫苗抵台後 高虹安要民進黨想4件事：國產放緩別變「早產」 #長輩 #場地 #施打疫苗 #區公所 #民權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捐疫苗 台積電回應獲董事會支持 04:102021/06/21 財經焦點 打疫苗頻傳死亡憾事 專家鼓勵接種 04:102021/06/21 地方新聞 持轉傳簡訊 港區員工打疫苗遭拒 04:102021/06/21 地方新聞 F級青青揭發網紅圈暗黑內幕 曝飛美打輝瑞疫苗真實感受 11:132021/06/21 娛樂 緩打潮沒替補機制 醫籲你不打我打 04:102021/06/21 焦點要聞 桃園疫苗接種後死亡再增1例 89歲老婦送醫不治 11:572021/06/21 生活 柯酸疫苗還沒打 社會先打成一片 04:102021/06/21 焦點要聞 北農群聚延燒 黃珊珊令陰性者先打疫苗 11:372021/06/21 生活 社工助打疫苗 屏東長輩揪感心 04:102021/06/21 地方新聞 北農群聚染疫 農委會籲優先施打疫苗 10:302021/06/21 財經 老婦行動不便欲施打疫苗 黎明警攙扶助力好貼心 08:592021/06/21 寶島 寶島熱門新聞 守護金門 陳坤祥捐贈1000個防疫面罩 - 寶島 服務報案民眾態度一級棒 高雄正妹女警上榜 - 寶島 小鸚鵡迷途誤入警所 大甲警找到主人送回家 - 寶島 抗疫不落人後 慈濟慈警送「蘋」安 - 寶島 力挺大雅警防疫 中市議員蕭隆澤捐贈口罩 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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