由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(21)日宣布，擁有如鋼鐵般堅固強健體魄的黝黑肌肉戰將「超合金黑光」即將於 6 月 22 日至 27 日展開為期6天的定向招募復刻活動，入手「超合金黑光」機率將大幅提升，預提升戰力的英雄玩家們千萬別錯過。不僅如此，娃娃機及遊戲幣福利活動也將於近期啟動，參與活動即有機會獲得稀有餓狼、阿修羅獨角仙、超合金黑光專屬虛寶獎勵。

《一拳超人：最強之男》餓狼、阿修羅獨角仙、超合金黑光專屬娃娃機即將啟動！

《一拳超人：最強之男》「肌肉戰將 超合金黑光」光榮重返！強大技能再度揭曉！

超合金黑光，S級第11名英雄，全身黝黑的肌肉男性英雄，以肉搏格鬥作為戰鬥方式。擁有最高防禦的肉體能力，力量足以秒殺鬼級怪人，實力足以與龍級怪人一較高下。年輕時因為身體虛弱，因此下定決心鍛鍊出強大的肉體，對自己的肉體很自信，成為英雄的目的也只是證明自己的鍛煉成果，戰鬥中缺乏拼上性命的覺悟。

S級英雄 超合金黑光

聲優：日野聰

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：同排免傷、承擔傷害

技能：

合金重拳：對單體目標造成120%攻擊力傷害，並使自身「堅韌」(吸收10%自身生命值傷害)。

合金火箭炮：對十字範圍目標造成130%攻擊力傷害，並有100%機率使主目標「受傷」2回合(被攻擊時追加50%攻擊力的額外傷害)，為生命值較低的2名隊友分擔40%受到的傷害2回合，通過分擔受到的傷害降低20%(生命值低於20%不在分擔)。

鋼化肌肉：開戰後為同排隊友及自身提高40%絕技免傷率，持續2回合。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的30%復活。永久增加自身生命值。限制解除到5星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版 黝黑肌肉戰將「超合金黑光」

《一拳超人：最強之男》「超合金黑光」定向招募期間專屬復刻活動再次啟動！

【活動1】「超合金黑光」定向招募

活動時間：2021.06.22 05:00 - 2021.06.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR 超合金黑光」機率將大幅提升。

【活動2】「超合金黑光」定向有禮限時回饋

活動時間：2021.06.22 05:00 - 2021.06.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 高級格鬥徽章x3、格鬥徽章x5、金幣x10000

30 配件補給券x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10000

50 3級印記寶箱x5、中罐經驗飲料x50、金幣x10000

80 高級英雄加成券x3、專屬晶核x50、專屬晶片x100

120 英雄核能x12、專屬技能書隨機相x50、基礎技能書x20

150 SSR萬能碎片任選箱x5、英雄潛能晶片x5、基礎磁盤隨機箱x20

180 超合金黑光x1、英雄核能x5、英雄潛能晶片x5

【活動3】「超合金黑光」角色試煉

活動時間：2021.06.22 05:00 - 2021.06.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色「SSR 超合金黑光」完成特定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務內容 獎勵內容

獲得超合金黑光 高級認證x15、中罐經驗飲料x20、金幣x5000

超合金黑光限制解除達3星 高級認證x15、中罐經驗飲料x20、金幣x5000

超合金黑光限制解除達5星 超合金黑光形象卡(永久)x1、中罐經驗飲料x40、金幣x5000

使用或與超合金黑光組隊體驗10次王者挑戰 體力x60、中罐經驗飲料x20、金幣x5000

使用或與超合金黑光組隊體驗20次王者挑戰 擴展經驗卡x50、中罐經驗飲料x40、金幣x5000

使用超合金黑光參與3次災害來襲 格鬥技能書x20、中罐經驗飲料x20、金幣x5000

使用超合金黑光參與9次災害來襲 格鬥技能書x20、中罐經驗飲料x40、金幣x5000

上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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