全國疫情三級警戒，台東縣救國團學習中心140門課程全數停課，為讓學員解悶，目前推出線上直播課程共12班，部分學員無法適應、操作設備，約有2成退費，救國團學習中心表示，疫情期間都在辦退費，衝擊很大。

救國團學習中心每期約140門課程，因應三級警戒延長，著手規劃線上直播課程，主要以運動、星座命盤分析類別為主，共12班，其餘課程待解封後再進行補課，有些學員不願意等，選擇退費約佔2成。

救國團學習中心表示，轉線上課程真的要「看臉」吃飯，漂亮有魅力的老師比較吃香；老師在鏡頭前示範的空間會受限，互動性較差，得發揮創意吸引學員目光。此外，目前救國團僅有4間教室有直播設備，希望盡快解封、恢復實體課程。

因應疫情，該中心自6月開始籌備，預計7月陸續推出兒童暑期線上課程，包含「花藝調香」認識植物課程，邀請藝術家帶來香氛蠟燭、燈飾DIY；「文創品牌」做種子吊飾、花環等，另有口語表達訓練班、作文訓練、魔法黏土幼兒班等，課程中使用的材料包會先進行預購，防疫期間讓親子在家DIY。

救國團學習中心指出，兒童暑期線上課程以國小生為主，因國小學童蠻熟悉線上課程，有設備能操作學習；「線上直播學習等於深度學習」，除了可以重複播放收看，也能透過GOOGLE MEET軟體的聊天室討論功能，即時跟老師互動，有更多發問、學習的機會。

「線上教學真的好累」，該中心第一位嘗試線上直播運動課程的唐巧玲老師說，在救國團開班十年，因應疫情調整上課方式，課程中少了互動性，事前還需提醒學員上課，若有新的課程內容，得先預錄傳給他們，避免學員跟不上進度。

此外，由於學員年齡層廣，唐巧玲說，有60幾歲的長輩特地帶著手機，到中心學習如何操作，適應新的上課模式；目前線上教學執行2周，有不少第一線的醫護人員，因輪班無法參加，午間課程的學員少了5成。