15名澳洲執政聯盟國會議員向澳洲總理及財政部長提出陳情，指如放任中國央企「壟斷」經營澳洲最大的紐卡索港煤礦出口設施，澳洲煤出口恐怕會受到中國干預。

澳洲唯一全國發行的大報「澳洲人報」（The Australian）今天頭版報導，15名自由黨國家黨聯盟（Coalition）陣營國會議員，上星期向澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及財政部長佛萊登柏（Josh Frydenberg）提出連署陳情，要求聯邦政府針對紐卡索港（Port of Newcastle）「壟斷」和收費爭議引進仲裁機制。

陳情信指出，如繼續放任中國央企招商局（China Merchants）壟斷紐卡索港經營權，同時澳洲政府對此又沒有任何介入仲裁機制的話，中國共產黨將可藉此干預澳洲煤出口，進而掌握地緣政治優勢。

陳情信提到，對於由中資經營的紐卡索港向澳洲煤出口商徵收苛刻服務費用的問題，澳洲現時並沒有任何法律可以阻止。

據澳洲廣播公司（ABC）2014年4月30日報導，當時澳洲「哈斯汀基金」（Hastings Funds Management；現名為Vantage Infrastructure）與中國招商局聯手，以澳幣17億5000萬元（約新台幣367億元）向澳洲新南威爾斯州（New South Wales）政府買下為期98年的紐卡索港租約。

「澳洲人報」今天報導提到，澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission ACCC）主席席姆斯（Rod Sims）曾指出，現時紐卡索港的出口設施已被「壟斷」，而且澳洲政府對此並無任何監督和介入的機制。

據澳洲國會6月2日議事紀錄顯示，席姆斯當天向參議院指出，自從紐卡索港經營租約出售之後，港口服務費已增加50%。他指紐卡索港藉由「壟斷」經營而賺了「大錢」，但港口的使用者卻要多付「50%冤枉錢」。

據「澳洲人報」今天報導，該封由15名國會議員連署的陳情信中，提到要求佛萊登柏正視紐卡索港被壟斷經營的問題，並建議應該讓煤出口業者在不願意支付港口費用時，可以按照「競爭與消費者法」（Competition and Consumer Act）相關制度規定，要求ACCC介入調解和仲裁。

陳情信指出，澳洲大約40%的煤是透過紐卡索港出口，且為全世界最大煤出口港，是澳洲的主要戰略資產。

陳情內容警告，將紐卡索港交由外商壟斷經營，已成為外國勢力干預的破口。陳情內容提醒，中國招商局是直接向中國共產黨負責的。

陳情內容強調，任由中國招商局壟斷並且主宰紐卡索港的服務費用，導致澳洲煤出口成本增加，打擊澳洲煤的競爭力，這是「不可思議」的作法。

報導又提到，由於中國近日阻撓澳洲煤進口，故此由中國央企承租經營紐卡索港的爭議又再度引起澳洲輿論關注，在未來數日內，將會有更多國會議員參與連署陳情。

報導引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）分析，指「任何中國企業都是在中國共產黨的壓力之下，被要求配合黨的政治目的」。他也提醒，中國國家安全法要求「所有機構和個人」，皆「應當協助中國的情報機構」。

「澳洲人報」在今天的報導還引述澳州聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）強調，中國招商局宣稱是以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」。