宗教是許多人的精神支柱，卻有有心人士會利用這點來騙財騙色，信徒也傻傻受騙，民俗專家林正義就分享，曾有位師父將年輕貌美的女星領進門，沒想到竟然起了色心，時常假借名義對女方毛手毛腳，儘管現在該名師父已經離世，還是讓現場來賓都聽傻眼。

林正義在節目《震震有詞》表示，一名知名女星和他分享，過去曾找密宗師父求道，然而師父一見女星頗有姿色，就將她帶進小房間裡，裡頭供奉一尊男女交疊進行性行為的「歡喜佛」，師父也表明希望女星可以跟他雙修，讓女星當場嚇壞。

不僅如此，師父還對女星說：「妳上輩子就是叫明妃！妳可以在人生中許一個願，我就是當初娶妳的人！」女星嚇得什麼都不敢求，連忙落荒而逃，這次的經驗也讓她永生難忘，林正義也提到，該名師父已經過世，但他令人髮指的行為還是讓來賓忍不住直呼，「太恐怖了！」

該名師父表明希望跟女星雙修。（圖／翻攝自高點電視YouTube）

事實上，非法宗教騙財騙色的案例不少，大陸也曾有邪教組織「日月氣功」，不僅向信徒誆騙鉅額金錢，教主溫金路還以「陰陽雙修」的方式成功性侵8名女信徒，導致其中2人多次懷孕墮胎，所幸溫金路已經落網，被判有期徒刑19年，罰金10萬元人民幣。