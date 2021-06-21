《商情》國內鋼筋連4平 11:442021/06/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興續開平盤；原先市場預期鋼筋可能受到上個月廢鋼調降而跟跌，但因近期原物料小漲而支撐，故本周仍開平盤；另外業者表示，鋼筋雖有買盤進場，但多趨於保守，預期本周買盤持續，不過價格亦平穩。其中廢鋼連3周持平，鋼筋連4周持平。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至217.3美元；日本2H廢鋼漲至515美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸460美元。(商品行情網) 《台北股市》資金獨愛航運 長榮、萬海人列前15大權重股 陸6月LPR如預期連14個月持平 #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #持平 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台股兩大利多助陣 抗美股回檔與台積電遭降評衝擊 08:272021/06/21 財經 《類股》國際鋼價漲勢暫歇 鋼鐵股受抑 13:262021/06/21 財經 黃曙光屆退 新參謀總長3選1出任 04:102021/06/21 政治要聞 豐興考量市場穩定性 本周盤價全面平盤 10:332021/06/21 財經 6／21起 五檔盤中即時指數正式對外發布 14:582021/06/21 財經 PGA》拉姆逆轉奪美國公開賽冠軍 登世界第一王位 12:092021/06/21 體育 聯大通過決議 籲禁售緬甸武器 04:102021/06/20 話題觀察 《時來運轉》主筆室－【歐國盃】荷蘭爭取3連勝 烏奧博奕平手安全 11:062021/06/21 體育 伯明罕網賽》錯過5個賽末點 謝淑薇女雙止步4強 07:002021/06/20 體育 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 11:442021/06/21 財經 連皇帝都「額樂」 長崎平戶必吃漁夫私房海鮮 08:312021/06/21 生活 財經熱門新聞 全球大塞船 貨物卡海上1個月 這產業剉咧等 - 財經 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 難敵疫情 15年福容大飯店台北一館9月1日熄燈 - 財經 持萬張船票 台驊、長榮鋼一張不賣 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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