本周豐興續開平盤；原先市場預期鋼筋可能受到上個月廢鋼調降而跟跌，但因近期原物料小漲而支撐，故本周仍開平盤；另外業者表示，鋼筋雖有買盤進場，但多趨於保守，預期本周買盤持續，不過價格亦平穩。其中廢鋼連3周持平，鋼筋連4周持平。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至217.3美元；日本2H廢鋼漲至515美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸460美元。(商品行情網)