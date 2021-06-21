工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)營收已連3月創新高，第二季營收挑戰新高，隨著DRAM/flash記憶體價格上漲，預期第三季營收可望再挑戰新高，股價逆勢走揚，相對強勢。

宜鼎5月營收達9.79億元，已連續三個月創新高，月成長14%，年增率達56.9%，今年前5月營收37.75億元，年成長11.7%。

展望第二季，DRAM/flash記憶體價格上漲，客戶更加積極拉貨，法人估公司第二季營收可望創新高，在整體記憶體價格走勢仍向上的趨勢下，第三季仍有成長的空間。

第二季DRAM產品漲幅大，第二季宜鼎DRAM以及flash工控產品占比重約各占5成；隨著營收規模持續擴大，第二季獲利也可望優於第一季。

展望第三季，在整體記憶體價格走勢持續向上，預計宜鼎第三季業績仍有成長的空間。主要是目前需求還是看好，市場價格也是續漲的趨勢，也推動工控類產品的價格，有利營運。

回顧上季，宜鼎3月營收回升至8億元之上，達8.01億元新高，帶動今年第一季營收19.39億元，回到高檔水準，雖年減4.56%，但比去年第四季的15.75億元低點成長約23.1%；毛利率28.41%；屬於母公司業主淨利2.59億元，年減17.78%，每股淨利3.17元，低於去年同期的3.88元，但明顯高於去年第四季的2.16元。