業內知情人士21日透露，韓國LG電子與加拿大汽車零組件製造商麥格納國際（Magna International）正緊鑼密鼓準備，7月將公布雙方合作開發的電動車(EV) 動力系統。同時，也正為彼此合資新公司物色董事會人選。

7月1日LG將分拆其汽車解決方案部門的綠色環保業務，並成立LG Magna e-動力系統公司。另外，麥格納也將以4.53億美元，拿下49%股權。

目前，LG與Magna都在尋找各自合董事會代表。根據股權結構，LG可選3名，而麥格納將推派兩名。兩造也同意LG有LG Magna e-動力系統新公司執行長，同時兼財務長任命權。

隨著全球電動車需求急速成長，LG與麥格納被外界寄以厚望能產生市場綜效。同時，4月已經在中國大陸南京與美國密西根州，分別設立LG Magna e-動力系統分公司，以擴大全球供應鏈範疇。

產業分析師預測，這家新公司的營收，2021年可望超過5000億韓元約4.4 億美元。 LG日前也曾預估，與麥格納合資公司從2022年到2025年，每年營業額都可成長約50%。