《商情》黃金亞洲電子盤反彈 11:442021/06/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因上周金價重挫，並創下去年3月以來最大周跌幅，引發投資人逢低買進，加上美國公債殖利率回落，因此支撐金價反彈，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間6月21日上午11點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲5.9美元，報每盎司1774.9美元。 7月白銀下跌0.029美元，報每盎司25.94美元。 7月白金下跌8.4美元，報每盎司1032.6美元。 9月鈀金上漲16.1美元，報每盎司2486美元。(商品行情網) 新故鄉願景》熱氣球升空 鹿野鄉起飛 《鋼鐵股》原料居高不下 豐興再度全面平盤 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》銅箔需求甩苦銅價 榮科今年業績看俏 10:362021/06/21 財經 《櫃買市場》電子投票過門檻 上櫃、興櫃公司股東會前可公告除息 08:542021/06/21 財經 亞洲盃兩岸再戰 這次中華小輸 04:102021/06/21 運動天地 全球塞港創紀錄 續推高運價 04:102021/06/21 財經要聞 資產遭凍結 香港《蘋果日報》數日內恐停刊 09:372021/06/21 兩岸 《台北股市》Fed放鷹 急挫逾百點、航海王守萬七關 10:512021/06/21 財經 自行車雙雄早盤逆勢上揚 10:002021/06/21 財經 亞德客-KY先跌後漲 盤中重返千金行列 10:392021/06/21 財經 《台北股市》盤中焦點股：華園、台航、直得、中連貨、東鹼、乙盛-KY 10:192021/06/21 財經 疫情下旅行被迫喊卡 花蓮府推旅遊電子書飽美景眼福 10:522021/06/21 寶島 《商情》料產量增 日本期膠跌至二個月低點 10:022021/06/21 財經 財經熱門新聞 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 航運漲翻天 空運接力跟著飆？內行人1句話曝真相 - 財經 通膨來了散戶注意 專家警告美股將崩20％ 要花1年才會好 - 財經 成熟製程擴產順利 聯電營運看旺3年 - 財經要聞 - 工商時報 15檔大戶進貨 行情暖身 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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