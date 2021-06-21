因上周金價重挫，並創下去年3月以來最大周跌幅，引發投資人逢低買進，加上美國公債殖利率回落，因此支撐金價反彈，但因美元走強而限制漲幅；截至台北時間6月21日上午11點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲5.9美元，報每盎司1774.9美元。

7月白銀下跌0.029美元，報每盎司25.94美元。

7月白金下跌8.4美元，報每盎司1032.6美元。

9月鈀金上漲16.1美元，報每盎司2486美元。(商品行情網)