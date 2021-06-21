新冠疫情衝擊內需產業，餐飲、飯店、婚宴會館等業績只剩1至3成，甚至完全沒生意，紛紛向經濟部求助，經濟部表示，若中央流行疫情指揮中心將防疫警戒降級，或部分管控鬆綁，將會反應業者困境，了解在防疫優先下，可能給予的彈性處理空間，同時也會就疫情中心指示研議一套，鬆綁餐飲、飯店、婚宴會館等內用餐飲準則。

經濟部指出，近來協助辦理紓困，餐廳、飯店、婚宴會館等業者直言快撐不下去，有業者業績掛蛋，完全沒收入，還需支付員工薪水，因此經濟部內部在檢討，未來若指揮中心將警戒降級或微解封時，會反映內需產業遇到的困境，以及了解可能給予的彈性處理方式。

經濟部強調，給予的空間多寡，還須視指揮中心對疫情管控判斷，進而研擬一套標準，如流量、座位管控，室內外座位間隔等配套。

由飯店餐飲業者營業規模差很大，經濟部會就不同規模、型態進行研究，舉例來說，有些餐廳同時有室內、戶外用餐地點，因為空間大，會給予不同的規範；另部分大型餐廳去年就已因應企業多不辦大型尾牙，特別將場域隔成較小區塊，這樣的設計是否符合疫情中心要求。

只是能開放到什麼程度，經濟部強調，須中央流行疫指揮中心判定而定。