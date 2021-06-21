民進黨18日在立法院以62票優勢，封殺了公開關於「3+11」決策的會議紀錄，對於民進黨不肯公布會議記錄跟錄影錄音，資深媒體人黃暐瀚表示完全無法理解，並批民進黨，「過去反黑箱，現在自己變黑箱」。

台灣的疫情破口是不是機師檢疫期限開放為「3+11」，黃暐瀚今（21）日在臉書表示，各方說法不一，但聽到有種說叫做「破口是萬華」，他認為，這種說法毫無常識，好像萬華住著「奇異博士」，可以手畫圈圈，直接把人秒進英國，再秒回萬華，順便把病毒帶回萬華。

黃暐瀚直言，病毒當然是從「國外」傳進台灣的，而「3+11」是個問題，但也許不是唯一的問題，至於釐清真相的方法，就是公布所有的決策過程。

資深媒體人黃暐瀚。(圖／本報資料照，李宗澤攝)

民進黨立委范雲4月1日開協調會，強烈建議回到「3+11」，4月13日晚間，衛福部陳時中在疾管署親自召開機師檢疫管制時間調整會議，拍板定案4月14日實施，15日對外公布。黃暐瀚說，這是目前所知的過程。

對於國民黨立委希望公布4月13日晚間的會議記錄，在立院提案，卻被62位立委否決，其中包括民進黨不分區立委范雲、萬華無黨籍立委林昶佐。民進黨發言人顏若芳則出面澄清，表示立院朝野協商早就同意，要叫政院成立「3＋11的決策調查小組」，沒有阻擋調查「3+11」。

黃暐瀚表示，這是「竹竿接菜刀」，顏若芳這算「偷換概念」，且要求政院成立「3+11調查小組」與「公布4/13會議記錄」，完全沒有衝突；而民進黨過去反黑箱，現在自己變黑箱，不肯公布會議記錄跟錄影錄音，他完全無法理解。

黃暐瀚感嘆，過去國民黨執政，民進黨「強力監督」；現在民進黨執政，國民黨卻「無力監督」，也「無法監督」，讓他比較難過的是，台灣竟有一部分民眾，完全不覺得這有任何問題？在他們眼中，民進黨「愛台灣」，一個愛台灣的政黨不需要監督，更不可以被「紅色勢力」或「中共同路人」監督，所以民進黨不管做什麼都可以被接受，即使黑箱也沒關係。