台灣本土疫情持續延燒，國人因三級警戒「宅在家」也已逾一個月，天天接收各種疫情消息更讓許多人心情緊張、感到焦慮，醫師示警已有民眾出現「新冠失眠」現象，值得關注。有鑑於此，華人心理治療研究發展基金會近日號召鄧惠文等15位精神科醫師、心理師、心理學家，將以直播方式為民眾線上開解，盼守護民眾心理健康。

華人心理治療研究發展基金會執行長、精神科醫師王浩威今表示，分析該基金會線上「COVID-19疫情煩心自我評估」問卷調查，從今年5月20日至6月16日不到一個月內，接到5064位民眾作答結果，顯示個人因為接觸史與旅遊史感受心理壓力愈大、情緒反應愈激烈者，其產生心悸、難以入睡等生理症狀愈嚴重，生活滿意度也較差；反之若個人心理韌性較好，例如嘗試去想快樂的事或做一些振奮自己的事，且相信臨危不亂可戰勝疫情等，則生活滿意度也較高。

調查還發現，成年女性的情緒反應較男性來得嚴重，恐慌、緊張和煩躁比率較高。王浩威說，這項結果與國外發現類似，顯示成年女性原本情感上就較為敏感之外，也和現代女性身兼多職有關，她們承擔工作、家務和照顧孩子等多重工作，疫情之下自然也衝擊其個人健康和家庭關係。

王浩威並提醒要小心「新冠失眠」(coronasomnia)。他說，此為新冠疫情後的新興現象，國外早已發現，長時間居家不僅造成工作和休息的界線模糊，也經常阻隔人們接觸外界環境和自然光，加上長時間接觸螢幕和3C用品，導致生活作息和生物時鐘紊亂，身心也疲累不堪，常有人一覺醒來不知今夕是何夕。國內也已有民眾有此問題，王浩威說，這一年多來，google最多人查詢的關鍵字便是「失眠」。

有鑑於此，華人心理治療研究發展基金會號召15位精神科醫師、心理師、心理學家等名家，今（6/21）起，一連三星期每天下午4:00-5:00推出「身心靈花園-愛在瘟疫蔓延時」免費接力直播，「直播主」除心理療界知名醫師王浩威、知名精神科醫師鄧惠文，以及廣受歡迎的心理師及心理學家呂旭亞、周慕姿、海苔熊、蔡宇哲等15人，主題包括疫情期間的伴侶相處、親子關係、獨處議題深入剖析，與「新冠失眠」問題等，守護大家安渡疫情。民眾可透過https://bit.ly/3gxsQ9A連結，了解詳情與報名。