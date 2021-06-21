半導體雙「熊」台積電（2330）及聯發科（2454），今（21）日遭到空襲，股價雙雙重挫逾3％，至近午盤台積電股價最低來到583元跌20元，聯發科最低來到928元跌37元，跌幅都達3～4％，二檔個股拖細指數近17～180點，台股加權指數一度回測17023點大跌284點，面臨萬七關卡保衛戰。

台指數今天率先摜破萬七關卡，大跌超過300點，引發現貨市場全面殺盤，台股加權指數約於11點20分時觸及最低點，隨後應是來自政策護盤買盤進場，以及搶短買盤進場，指數暫時止住、小幅拉升。

台股今天由航運股撐盤，但因對指數影響有限，航運股雖大漲逾5％，但對指數仍無力回天，據統計，今天對台股指數貢獻前十大股中，航運股居前七名，分別為長榮、萬海、陽明，各貢獻12～20點以上，再長榮航、華航、慧洋-KY、裕民等，第八到十名分別為亞德客-KY、友達及富邦媒等。