衛福部食藥署公布核准五款新冠肺炎居家快篩試劑，並提供建議售價，國民黨林思銘查閱國外網站，發現該價格遠高於國際均價，提醒指揮中心注意防堵不肖業者藉機發災難財，並呼籲台灣應比照英國與歐盟，由政府出面大量採購快篩試劑，採實名制免費供民眾居家快篩，以早日杜絕無症狀感染者造成的隱形傳播鏈。

林思銘說，食藥署核准的五款快篩試劑，四款由國外進口、一款為國產，共分兩大類，一類是核酸試劑，陽性一致率約為百分之92；一類為抗原試劑，陽性一致率介於百分之82到百分之94之間，採檢方式均為鼻腔採檢。

但是，林思銘查閱國外網站，相同產品在歐美的公開售價暈遠低於食藥署的「建議售價」，在核酸試劑部分，國外售價單劑55美元，折合台幣約1500元，但國內建議售價高達1800元至2000元；抗原試劑，國外售價單劑6歐元左右，折合台幣約200元，國內建議售價300元至500元，是國外的1.5到2.5倍。

林思銘認為，開放居家快篩是大家一致的目標，但不能任由廠商坐地起價，大發災難財，食藥署的建議售價評估標準為何，應公開對外說明清楚。

林思銘質疑，台灣篩檢能量不足，使得新冠肺炎死亡率始終居高不下，因為有更多的無症狀感染者，仍隱身於社區，對防疫造成威脅。林思銘呼籲，台灣應仿效英國與歐盟，由指揮中心統一採購居家快篩試劑，比照實名制口罩定期定量免費提供民眾領取使用，避免民眾因買不起試劑而無法進行快篩，形成防疫漏洞。