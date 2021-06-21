因應這波疫情，7月1日起手中有保單的民眾也可以申請申請紓困貸款！壽險公會理事長黃調貴今天表示，國內22家壽險業者7月1日起將同步開辦，利率1.28％比勞工紓困貸款還低，申辦日期預計三個月，最高可申貸10萬元。

這波疫情又快又急，讓許多勞工收入銳減，勞動部日前辦理勞工紓困貸款，還因湧入過多申辦案件而暫停收件。

因應許多勞工應急需求，民進黨立委郭國文今天與立委林楚茵、鍾佳濱共同邀請金管會保險局、中華民國人壽保險商業同業公會召開線上記者會，公布保險業辦理保單紓困貸款情形。

黃調貴表示，22家保險公司從7月1日起同步開辦紓困貸款，利率1.28％，保單貸款條件由各保險公司自行訂定，單一申請人在一家保險公司的申請上限是10萬，若有額外需求則依照各保險公司原有貸款方式增加貸款額度，開辦日期初步決定為三個月內，亦即到9月底，預計6月底前會在公會網站上公布。

保險局副局長張玉煇表示，此次保單借款優惠利率方案由立委郭國文在今年四月提案，希 望能展現壽險業對於經濟弱勢保護的企業責任，因應疫情提升，所有保險業者這次都積極規劃加速進行，希望能夠發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，保險局也會持續督導公會和壽險業者辦理。

立委鍾佳濱要求這次的申請能採遠距方式辦理，保險局主祕蔡火炎也表示，申請程序部分會要求業者能夠以遠距方式申辦。昨天也特別跟壽險業者做提醒，審查標準相關的作業流程務必妥善規劃，讓申請人能以拍照上傳等方式向保險公司提出申請。

郭國文則要求保險業此次推出的紓困貸款，不要雷聲大雨點小，必須要真的是及時雨，資格也不要限制太多。鍾佳濱也要求保險業者對於保戶申請的房貸和長期貸款，若碰到困難時能予寬緩。

林楚茵表示，去年壽險公會就已加入紓困國家隊，此次保單紓困的綠色金融是重點項目，許多民眾反應勞動部所提出來的勞工紓困貸款，有一些收入門檻無法申請，保險業提供的紓困方案原本是10月才要實施，因應疫情需求現在7月1日就會上路，希望能幫許多有買保單的勞工撐過難關。