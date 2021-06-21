5年前股票上櫃公司群聯涉財報不實，調查局調查官楊肇忠涉洩漏搜索訊息給股市作手，大量放空股票後炒股獲利，楊肇忠遭公懲會處分休職2年，今年5月期滿後他申請復職獲調派馬祖，他聲請解除境管，台灣高等法院裁准並要他繳交20萬元保證金。

2016年8月5日，檢調懷疑全球前兩大快閃記憶體(Nand Flash)IC控制晶片商群聯電子，涉嫌作假帳，當日指揮調查人員大動作搜索群聯等公司。但在搜索前，群聯股票和認售權證卻發生大量被放空，並在股價下跌後回補獲利的異常交易狀況。

刑事部分，一審將楊男判刑3年2月，二審考量他坦承犯行且繳回犯罪所得、和解，依圖利罪判刑1年半，洩密判刑6月，上訴後最高法院撤銷，台灣高等法院更審中。

楊肇忠提出聲請表示，他休職懲戒處分在今年5月25日期滿，經申請復職，法務部調查局准予復職並調派他到馬祖調查站服務，他家有年邁母親及即將就讀大學的兒子需扶養，絕不可能棄保潛逃，請求法官准予解除境管。

高院考量楊男在審理期間都有遵期到庭，爰審酌他涉案情節、已於原審提出保證金50萬元及人事復職派令生效等情形，准予楊男在6月30前再提出20萬元之保證金後，准予解除其限制出境、出海之處分，讓他可以到馬祖復職。可抗告。