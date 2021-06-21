聯準會預估升息時間點提前，衝擊風險性資產表現，富達國際認為貨幣政策的縮減影響將是良性的，而投資人也應在此時期選擇體質優良的企業，而歐洲有機會是受惠通膨的市場。

近周影響市場最重大的訊息即是以美國為首的多家央行相繼宣佈貨幣政策決定，富達國際表示，美聯準會意外做出鷹派表態，暗示考慮提前升息，大部分聯準會決策者預計2023年將至少進行兩次25個基點的升息，但仍認為通膨是暫時的。美股出現四個月以來最差的單周表現，其他如金融股與大宗商品等都受到衝擊。而中國雖然是疫後復甦的領頭羊，但最近的經濟數據也出現政策轉向後的疲態。

富達國際表示，聯準會的極端寬鬆政策可能接近尾聲，雖然未來流動性仍然寬鬆，但在市場頻頻揣測央行態度的期間，可預期市場波動度將會加大，投資策略應預作防範。 即使升息提前訊息衝擊風險資產，富達國際表示，6月美銀美林經理人調查顯示，有72％經理人認為近期的高通膨屬於過渡性。資產方面，經理人對債券的配置比例來到3年來低點，並持續加碼股票，主要看好銀行股、原物料、工業類股。在風險方面，多數經理人認為市場會在聯準會釋出縮減購債暗示時修正，而63％的經理人認為釋出信號的最可能時間點落在8-9月份。 至於富達觀點是，由於現在的股市投資人已經在觀察2022年初是否會發生縮減購債，如果央行能與市場進行良好溝通，貨幣政策的縮減影響將是良性的，而投資人也應在此時期選擇體質優良的企業。在歐洲新增病例數的下滑及疫苗施打的加速使歐洲各國逐漸放寬管制，帶動著投資人對歐洲股市的投資情緒改善。歐洲因為其高比例的優質企業與產業特性，會是相對受惠通膨的市場。

至於投資人較頻繁投資的亞洲不含日本股市，儘管由於受惠全球央行對於流動性的保證帶動亞太不含日本股市走揚，但部分地區的新增病例數與傳染率的上升，可能會對經濟活動帶來更多限制。