大陸家電大廠格力電器日前公布的最新的員工持股計畫因回購價格太低，被批「自肥」惹議，格力電器21日股價因此大跌。截至上午11點25分，格力電器股價報人民幣（下同）51.49元，大跌4.08％，股價創逾一年新低。

一財網報導，格力電器20日晚間公告第一期員工持股計畫。員工可用每股27.68元回購公司股份，購買價格等於格力近期回購股份均價的50％，相比於上週五收盤價格折價高達51％，參加對象包括董監高人員等，總人數不超過1.2萬人。另，員工持股計畫的資金規模不超過30億元。格力電器董事長董明珠擬認購股數上限為3千萬股。

由於格力公布可參與回購的員工考核標準相當低，網友認為，在低標準的考核要求下，回購股價折價卻高達50％，董明珠以及參與計畫的員工幾乎相當於躺賺，這嚴重損害了中小股東的利益。

國信證券則認為，隨著員工持股計畫落地在即，格力的治理結構改善可期。空調主業不斷擴展應用領域，在智慧裝備、精密模具、新能源、半導體等新興產業實現突破，未來有望持續為格力貢獻增長動力。