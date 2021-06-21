法國昨天舉行大區及省議會第一輪投票，右派共和黨全國得票率287%，為最大贏家。執政黨表現大不如預期，極右派結果更是慘不忍睹。今年投票率僅3成多，創新低紀錄。

法國2022年4月將舉行總統大選，外界普遍把這次地方選舉視為大選的風向球。第一輪投票結果公布，右派共和黨（LR）深耕地方，在許多地區拔得頭籌，在法國本土13大區中拿下7區。

社會黨（PS）成績不錯，但在許多地方被分化，甚至與歐洲生態綠黨（EELV）競爭。生態綠黨繼去年市長選舉推進後，這次地方投票也表現不俗。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）的執政黨「共和前進！」（LRM）慘跌一跤，即使派出5名內閣成員出馬角逐，全國得票數也僅10%，在第二輪投票中幾乎沒有談判的籌碼。

原本氣勢頗旺的極右派國民聯盟（RN）則大失所望，只在東南部的普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Cote d'Azur）勝出，但各方預測，沒有同盟的國民聯盟將很難拿下第二輪。

共和黨主席賈可布（Christian Jacob）開心地對法國電視一台（TF1）表示：「共和黨遠是獲得最多票數的黨，應該比國民聯盟的票數多10個百分點、比共和前進多了8個百分點。」

法國媒體表示，若無意外或其他大規模動員，27日的第二輪投票不會與第一輪相差太遠，將是共和黨與社會黨的對決，而生態綠黨可能扮演關鍵角色。

然而觀察家表示，今年地方選舉的最大贏家，是史上最高的棄票率。法國習慣以選民放棄投票權的比例來計算投票率，稱為棄票率或棄權率。這次地方選舉，全國有68%的選民沒有參與投票，也就是投票率約32%。2015年地方選舉棄票率為50%，2010則為53.7%。

法國公眾意見機構（Ifop）執行長達比（Frederic Dabi）向費加洛報（Le Figaro）說：「這是從未見過的。法國的第一大黨是棄票黨。」

Ifop副執行長坦特理耶（Brice Teinturier）分析問題在於「無法指出這次選舉的真正議題」。「選民不一定了解大區的功能，而且即使他們知道地區高中或交通的問題，這些議題也不像犯罪率那樣讓人積極動員」。

另外，各界也提出其他導致低投票率的可能性，例如對地方議題無感、部分地區出現暴雷雨、目前舉行的2020歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）等。但以棄票來表達對執政者不滿的假設在這場投票中並不存在，因為執政黨目前沒有職掌任何大區。