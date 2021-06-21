拉姆在第18洞從沙坑中切球上果嶺，然後推進博蒂，後來居上擊敗烏修仁，逆轉奪下美國公開賽冠軍，職業生涯第一座大滿貫賽金盃，並且躍升世界球王。(美聯社)

西班牙高球好手拉姆，今天在PGA四大滿貫賽之一的美國公開賽第四回合最後兩洞連抓2鳥，最終以單日低於標準4桿67桿、總計低於標準6桿的278總桿，後來居上奪冠，除了拿下生涯第一座大滿貫賽冠軍，而且還榮登世界球王寶座。

總獎金1250萬美元的第121屆美國公開賽落幕，原本排名第5的拉姆手感發燙，前9洞抓了3鳥1柏忌追趕上來，轉戰後9洞卻突然冷了下來，打完第16洞落後領先者烏修仁1桿，第17洞拉姆推進24呎博蒂，反觀烏修仁卻吞下柏忌，場上情勢逆轉，拉姆反而領先1桿，決勝第18洞，拉姆在沙坑上一切一推，憑藉18呎小鳥推奪下冠軍。

11年前拿下生涯第一座大滿貫賽冠軍的南非名將烏修仁，前三回合勢如破竹，低於標準5桿領先群雄，只要今天能奪冠就能追平羅伯蕭與博羅斯，史上第三位前兩個大滿貫冠軍之間間隔了11年的球員，並列排名歷史第一位。

可惜事與願違，烏修仁無法掌握住自己的命運，尤其是第17洞吞下柏忌之後從領先變成落後，第18洞拉姆又成功抓鳥，逼得烏修仁必須獵鷹才能追平，但烏修仁最終以1桿之差拱手讓出冠軍獎盃。

美國選手謝奧菲勒總成績低於標準1桿，並列排名第7，成為自波比瓊斯（1920年-1926年，連續7次）之後，第一位職業生涯前5次參加美國公開賽全都進入前10的球員。