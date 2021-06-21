台中港首創交領櫃預約制 提高貨櫃運送效率

台中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，攜手萬海（2615）航運公司建置「台中港預約交領櫃平台」並設置預約專用車道，自6月15日至25日進行測試，測試調整完將擇日正式實施，未來萬海航運台中港貨櫃集散站將率先實施預約交領櫃制度。

台中港務分公司自去年6月開始規劃「台中港預約交領櫃平台」及預約專用車道，期間多方蒐集並整合櫃場業者、貨櫃貨運業者、中部航務中心、台中港務警察總隊等相關單位意見，另多次與萬海航運洽談預約平台規格及進行系統介接測試，於今年3月23日召開說明會，將業者意見納入修正後上線測試。

台中港交領櫃預約制度可創造之效益，包括提供司機或車行於交櫃前資料預審，減少櫃場人工鍵輸時間及資料錯誤等候更正時間；另預約領櫃功能可讓櫃場先行安排翻櫃或停止壓櫃，減少司機等候翻櫃時間；此外，提供港區路況查詢功能，供司機觀看港區櫃場前即時路況，作為安排進港時間參考。

另外，為配合預約制度推行，台中港務分公司積極籌劃港區道路預約專用車道，萬海公司亦投入車道剛性路面改善、車道人工臨櫃作業變更為遠端作業模式，設置管制站預約專用車道搭配作業，讓預約車輛可順利經由預約專用車道及預約門哨快速進入櫃場作業，發揮預約車輛快速通行之功能。

台中港實施全國首創的預約交領櫃制度，除增進交領櫃作業效率、提升櫃場服務品質，亦可分散尖峰車流需求，避免車流集中壅塞於同一時段；正式實施後，整體平均作業時間預期可由20-30分鐘縮短至10-20分鐘。

台中港務分公司鼓勵貨櫃運輸業者踴躍參與測試，並於未來正式實施後多加利用，共同打造港區更優質的作業效能。